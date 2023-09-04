ФГВФЛ утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд"

ukru
15:57 • 30030 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 69777 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 89102 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 71381 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73010 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106847 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129459 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163210 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194700 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137117 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 32630 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 27451 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103234 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 89449 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73034 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163206 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194696 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137756 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144496 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18380 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73046 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118191 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154115 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161104 просмотра
Актуальное
ФГВФЛ утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд"

ФГВФЛ утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд"

Киев • УНН

 • 462592 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проинформировал об утверждении реестра акцептованных требований кредиторов АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНКОРД», сообщает УНН со ссылкой на информацию Фонда.

Сейчас клиенты банка могут узнать информацию о включении в перечень требований кредиторов и уточнить размер своих кредиторских требований, обратившись по номерам телефонов "Горячей линии" Фонда: 0 800 105-800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины); +38 (044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи) или в информационно-консультационный центр Фонда: +38 (044) 333-35-85 (согласно тарифам оператора связи).

Контекст

По состоянию на начало прошлой недели вкладчикам АО «АКБ "Конкорд" Фондом гарантирования вкладов физических лиц выплачено более 374 млн грн. Эту сумму Фонд выплатил за неделю - выплаты стартовали 21 августа. Сейчас выплаты (по договорам банковского счета (текущие счета) и банковского вклада независимо от даты их окончания) продолжаются. Как ранее заявляли в ФГВФЛ, общая сумма гарантированного возмещения в банке "Конкорд" составляет 639 млн грн.

Как отметили в Фонде, в случае несогласия с акцептованной суммой требований кредиторы "Конкорда" могут направить соответствующее обращение в Фонд на адрес электронной почты: [email protected].

Относительно процесса в Фонде пояснили: поскольку удовлетворение требований кредиторов происходит только в безналичной форме, кредиторам необходимо подать заявление с указанием своего ФИО и ИНН (идентификационного кода), а также реквизитов банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке, – номер текущего счета, наименование и код банка, в котором открыт счет.

Это заявление может быть подано в бумажном виде - подписанное собственноручно и направлено в адрес Фонда: (ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053) или в адрес АО «АКБ «КОНКОРД»: площадь Троицкая, дом 2, г. Днепр, 49000. Также заявление можно подать электронным письмом с применением КЭП - в этом случае письмо следует направить по адресу: [email protected] или [email protected].

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.

Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы