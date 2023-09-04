ФГВФЛ утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд"

Сейчас клиенты банка могут узнать информацию о включении в перечень требований кредиторов и уточнить размер своих кредиторских требований, обратившись по номерам телефонов "Горячей линии" Фонда: 0 800 105-800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины); +38 (044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи) или в информационно-консультационный центр Фонда: +38 (044) 333-35-85 (согласно тарифам оператора связи).

Контекст

По состоянию на начало прошлой недели вкладчикам АО «АКБ "Конкорд" Фондом гарантирования вкладов физических лиц выплачено более 374 млн грн. Эту сумму Фонд выплатил за неделю - выплаты стартовали 21 августа. Сейчас выплаты (по договорам банковского счета (текущие счета) и банковского вклада независимо от даты их окончания) продолжаются. Как ранее заявляли в ФГВФЛ, общая сумма гарантированного возмещения в банке "Конкорд" составляет 639 млн грн.

Как отметили в Фонде, в случае несогласия с акцептованной суммой требований кредиторы "Конкорда" могут направить соответствующее обращение в Фонд на адрес электронной почты: [email protected].

Относительно процесса в Фонде пояснили: поскольку удовлетворение требований кредиторов происходит только в безналичной форме, кредиторам необходимо подать заявление с указанием своего ФИО и ИНН (идентификационного кода), а также реквизитов банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке, – номер текущего счета, наименование и код банка, в котором открыт счет.

Это заявление может быть подано в бумажном виде - подписанное собственноручно и направлено в адрес Фонда: (ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053) или в адрес АО «АКБ «КОНКОРД»: площадь Троицкая, дом 2, г. Днепр, 49000. Также заявление можно подать электронным письмом с применением КЭП - в этом случае письмо следует направить по адресу: [email protected] или [email protected].

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.

Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.