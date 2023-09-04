ФГВФО затвердив реєстр акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорду"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поінформував про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», повідомляє УНН з посиланням на інформацію Фонду.
Наразі клієнти банку можуть дізнатись інформацію про включення до переліку вимог кредиторів та уточнити розмір своїх кредиторських вимог, звернувшись за номерами телефонів "Гарячої лінії" Фонду: 0 800 105-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України); +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку) або до інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
Контекст
Станом на початок минулого тижня вкладникам АТ «АКБ "Конкорд" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виплачено понад 374 млн грн. Цю суму Фонд виплатив за тиждень - виплати стартували 21 серпня. Наразі виплати (за договорами банківського рахунку (поточні рахунки) та банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення) тривають. Як раніше заявляли в ФГВФО, загальна сума гарантованого відшкодування у банку "Конкорд" становить 639 млн грн.
Як зазначили у Фонді, у випадку незгоди із акцептованою сумою вимог кредитори "Конкорду" можуть надіслати відповідне звернення до Фонду на адресу електронної пошти: [email protected].
Щодо процесу у Фонді пояснили: оскільки задоволення вимог кредиторів відбувається лише у безготівковій формі, кредиторам необхідно подати заяву із зазначенням свого ПІБ та ІПН (ідентифікаційного коду), а також реквізитів банківського рахунку, відкритого у діючому (платоспроможному) банку, – номер поточного рахунку, найменування та код банку, в якому відкритий рахунок.
Ця заява може бути подана у паперовому вигляді - підписана власноруч і направлена на адресу Фонду: (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) або на адресу АТ «АКБ «КОНКОРД»: площа Троїцька, будинок 2, м. Дніпро, 49000. Також заяву можна подати електронним листом із застосуванням КЕП - у цьому випадку листа слід спрямувати на адресу: [email protected] або [email protected].
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД" з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.