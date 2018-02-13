ФГВФЛ выручил 333 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшую неделю Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 33 ликвидируемых банков, получив от реализации 333,36 млн грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передает УНН.
“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 33 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 333,36 млн грн”, — сказано в сообщении.
Отмечается, на сумму в 247,66 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 84,47 млн грн — по реализации основных средств банков.
Кроме того, 0,57 млн грн получено в результате продажи активов группы “ценные бумаги/корпоративные права”, 0,54 млн грн — от непосредственной продажи имущества банков и 0,11 млн грн — от продажи других активов (картин, монет и т.п.) .
Также в Фонде сообщили, что на этой неделе на продажу выставлены активы ликвидируемых банков на общую сумму 15,44 млрд грн. Из них на сумму 14,02 млрд грн выставлены права требования по кредитам, и на 495,01 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 864,29 млн грн, активы группы “ценные бумаги” выставлен на продажу за 62,43 млн грн.
Напомним, ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются.