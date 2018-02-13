ФГВФО виручив 333 млн грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За минулий тиждень Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 33 банків, що ліквідуються, отримавши від реалізації 333,36 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передає УНН.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 33 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 333,36 млн грн”, — сказано в повідомленні.
Зазначається, на суму в 247,66 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 84,47 млн грн — з реалізації основних засобів банків.
Крім того, 0,57 млн грн отримано у результаті продажу активів групи “цінні папери/корпоративні права”, 0,54 млн грн — від безпосереднього продажу майна банків та 0,11 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).
Також у Фонді повідомили, що цього тижня на продаж виставлено активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 15,44 млрд грн. Із них на суму 14,02 млрд грн виставлено права вимоги за кредитами, та на 495,01 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 864,29 млн грн, активи групи “цінні папери” виставлено на продаж за 62,43 млн грн.
Нагадаємо, ФГВФО затвердив умови реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб перед банками, що ліквідуються.