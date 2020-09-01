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ФГВФЛ продал пул активов "Дельта Банка"

Киев • УНН

 • 15422 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов "Дельта Банка", передает УНН со ссылкой на соответствующий аукцион.

ФГВФЛ продал пул активов "Дельта Банка"

Банк продал активы на "голландском аукционе". В пул проданных активов вошли права требования по кредитам юридических и физических лиц, а именно: дебиторская задолженность физлиц и субъектов хозяйствования, права требования и имущественные права по кредитам, объекты недвижимого имущества, земельные участки, другие товарно-материальные ценности.

Начальная цена продажи лота составляла 219,3 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс" с предложением 46 млн 67,6 тыс. грн. Это единственная компания, которая приняла участие в аукционе.

ООО "ФК "ДАТА ФИНАНС" зарегистрирована год назад, ее руководителем является лицо по имени Олег Гончарук.

Основным видом деятельности компании является предоставление финансовых услуг, ее уставный капитал составляет 5 млн грн, свидетельствуют данные аналитического портала YouControl.

ООО "ФК "ДАТА ФИНАНС" имеет лицензии на четыре вида деятельности: предоставление услуг финлизинга, факторинга, предоставление гарантий и поручительств и предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Напомним, бывшие совладельцы "Дельта Банка": Николай Лагун и американская корпорация Cargill - фигуранты уголовного производства, в частности - по факту незаконных сделок "схлопывания" между Cargill и должниками банка: "Яблоневым даром", "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбуд Ильичевском".

Лагуну в этом деле Нацполиция уже подготовила подозрение. Cargill должен вернуть выведенные из банка деньги (более 100 млн долларов) в течение двух недель, до полной ликвидации "Дельта Банка".

В то же время, в июле Cargill предоставил заем правительству в 250 млн евро под процентные ставки, которые выше прошлогодних.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил заместитель главы совета директоров "Дельта Банка" Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег "Дельта Банка" в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

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