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ФГВФО продав пул активів "Дельта Банку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів "Дельта Банку", передає УНН із посиланням на відповідний аукціон.

ФГВФО продав пул активів "Дельта Банку"

Банк продав активи на "голландському аукціоні". До пулу проданих активів увійшли права вимоги за кредитами юридичних та фізичних осіб, а саме: дебіторська заборгованість фізосіб та суб'єктів господарювання, права вимоги та майнові права за кредитами, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, інші товарно-матеріальні цінності.

Початкова ціна продажу лоту складала 219,3 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс" з пропозицією 46 млн 67,6 тис. грн. Це єдина компанія, яка взяла участь у аукціоні.

ТОВ "ФК "ДАТА ФІНАНС" зареєстрована рік тому, її керівником є особа на ім'я Олег Гончарук.

Основним видом діяльності компанії є надання фінансових послуг, її статутний капітал складає 5 млн грн, свідчать дані аналітичного порталу YouControl.

ТОВ "ФК "ДАТА ФІНАНС" має ліцензії на чотири види діяльності: надання послуг з фінлізингу, факторингу, надання гарантій та поручительств та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Нагадаємо, колишні співвласники "Дельта Банку": Микола Лагун та американська корпорація Cargill – фігуранти кримінального провадження, зокрема - за фактом незаконних угод "схлопування" між Cargill та боржниками банку: "Яблуневим даром", "Іллічівським зерновим терміналом" і "Стройбуд Іллічівськом".

Лагуну у цій справі Нацполіція вже підготувала підозру. Cargill має повернути виведені з банку гроші (понад 100 млн доларів) впродовж двох тижнів, до повної ліквідації "Дельта Банку".

Водночас, у липні Cargill надав позику уряду у 250 млн євро під відсоткові ставки, які вищі за минулорічні.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів "Дельта Банку" Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей "Дельта Банку" на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували у розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже у 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.

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