ФГВФЛ планирует получить 21,3 млрд грн от продажи активов ликвидируемых банков

"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 21 275,73 млн грн. Из них на сумму 1 млрд 683,60 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 19 млрд 440,94 млн грн - основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 151,19 млн грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на прошлой неделе состоялась продажа активов 21 банка на общую сумму 62,38 млн грн. Из них на 17,53 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 44,79 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,04 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн - от продажи других активов.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за повышение гарантированной суммы возмещения до 400 тысяч гривен и даже до 800 тысяч гривен.