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ФГВФО планує отримати 21,3 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються

ФГВФО планує отримати 21,3 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються

Київ • УНН

 • 8443 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Цього тижня ФГВФО планує продати активів банків, що ліквідуються, на 21 млрд 275,73 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду.

“Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 21 275,73 млн грн. Із них на суму 1 млрд 683,60 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 19 млрд 440,94 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 151,19 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулого тижня відбувся продаж активів 21 банків на загальну суму 62,38 млн грн. Із них на 17,53 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 44,79 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,04 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,02 млн грн — від продажу інших активів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виступає за підняття гарантованої суми відшкодування до 400 тисяч гривень та навіть до 800 тисяч гривень.

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