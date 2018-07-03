ФГВФО планує отримати 21,3 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються

“Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 21 275,73 млн грн. Із них на суму 1 млрд 683,60 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 19 млрд 440,94 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 151,19 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулого тижня відбувся продаж активів 21 банків на загальну суму 62,38 млн грн. Із них на 17,53 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 44,79 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,04 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,02 млн грн — від продажу інших активів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виступає за підняття гарантованої суми відшкодування до 400 тисяч гривень та навіть до 800 тисяч гривень.