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ФФУ продолжает борьбу с договорными матчами

ФФУ продолжает борьбу с договорными матчами

Киев  •  УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитетом по этике и честной игре 14 ноября 2018 года был направлен в КДК ФФУ материалы проверок относительно возможных манипуляций результатами матчей в украинском футболе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

В делах фигурируют три футбольных клуба.

Так, первое дело касается результатов рассмотрения и проверки информации о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы" Сумы, в котором клуб и связанные с ним лица подозреваются в манипулировании результатами не менее двадцати матчей в течение последних сезонов.

"Второй делом является вывод по результатам проверки информации о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры в матче 19-го тура первой лиги сезона-2016/2017 ФК "Ильичевец" Мариуполь - ФК "Горняк-Спорт" Горишние Плавни, что состоялся 14 ноября 2016 года", - рассказали в ФФУ.

КДК ФФУ начнет рассмотрение указанных дел на следующей неделе, сообщили в Федерации.

Напомним, накануне полиция обнародовала список из 35 футбольных клубов, матчи при участии которых продавались. В рамках уголовного производства относительно проведения договорных матчей следователи провели ряд обысков и уже сообщили о подозрении нескольким функционерам.

Отметим, что расследование договорных матчей в Украине стало возможным благодаря так называемому "закону Павелко". Он был принят в конце 2015 года ("О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений"). Документ впервые предоставил возможность правоохранительным органам преследовать организаторов и участников матчей с фиксированным результатом.

Украинские Национальные Новости

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