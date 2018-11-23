ФФУ продовжує боротьбу із договірними матчами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комітетом з етики і чесної гри 14 листопада 2018 року було направлено до КДК ФФУ матеріали перевірок стосовно можливих маніпулювань результатами матчів в українському футболі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
У справах фігурують три футбольних клуби.
Так, перша справа стосується результатів розгляду та перевірки інформації про можливі порушення Кодексу етики і чесної гри ФК "Суми" Суми, у якому клуб та пов’язані з ним особи підозрюються у маніпулюванні результатами щонайменше двадцяти матчів протягом останніх сезонів.
"Другою справою є висновок за результатами перевірки інформації про можливі порушення Кодексу етики і чесної гри в матчі 19-го туру першої ліги сезону-2016/2017 ФК "Іллічівець" Маріуполь - ФК "Гірник-Спорт" Горішні Плавні, що відбувся 14 листопада 2016 року", - розповіли у ФФУ.
КДК ФФУ розпочне розгляд зазначених справ наступного тижня, поінформували у Федерації.
Нагадаємо, напередодні поліція оприлюднила список із 35 футбольних клубів, матчі за участю яких продавалися. У межах кримінального провадження щодо проведення договірних матчів слідчі провели низку обшуків та вже повідомили про підозру декільком функціонерам.
Зауважимо, що розслідування договірних матчів в Україні стало можливим завдяки так званому “закону Павелка”. Його було ухвалено наприкінці 2015 року (“Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень”). Документ вперше надав можливість правоохоронцям переслідувати організаторів та учасників матчів з фіксованим результатом.