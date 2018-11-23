ФФУ продовжує боротьбу із договірними матчами

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комітетом з етики і чесної гри 14 листопада 2018 року було направлено до КДК ФФУ матеріали перевірок стосовно можливих маніпулювань результатами матчів в українському футболі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.