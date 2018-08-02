Расследование "договорных матчей": ФФУ предупредила о массовых дисквалификациях

"Федерация футбола в рамках своих полномочий и компетенции способствует работе следствия в этом направлении. Все необходимые документы и сведения, запрашиваемые правоохранителями, оперативно передаются в Нацполицию. Я вам больше скажу, мы заинтересованы в результативности следствия, как никто другой, поскольку убеждены, что украинский футбол должен быть образцом прозрачности и настоящего соревновательного духа", - отметил по этому поводу генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий.

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Среди вероятных причастных к "заказным" турнирам называют десятки футбольных функционеров разного уровня.

"Как только следствие соберет достаточно доказательств причастности подозреваемых к организации или участию в договорных матчах, такие материалы будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия ФФУ, которые будут решать вопрос об отстранении коррумпированных функционеров от любой деятельности, связанной с футболом", - добавил Юрий Записоцкий.

Напомним, НПУ провела уже два масштабных рейда обысков в уголовном производстве по факту проведения договорных матчей между ФК Украины. По предварительным данным следствия, к футбольной коррупции и нечестным играм могут быть причастны около 35 футбольных клубов и более 300 человек.

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время принимал участие в договорных матчах.