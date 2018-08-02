Розслідування "договірних матчів": ФФУ попередила про масові дискваліфікації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактами організації в Україні “договірних матчів”. Це перший прецедент за всю історію незалежності нашої країни, коли процес очищення футболу від корупції відбувається на практиці і так масштабно. Про це йдеться на порталі ФФУ, передає УНН.

“Федерація футболу в рамках своїх повноважень та компетенції сприяє роботі слідства у цьому напрямку. Усі необхідні документи та відомості, запитувані правоохоронцями, оперативно передаються до Нацполіції. Я вам більше скажу, ми зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший, бо переконані, що український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу”, — зауважив з цього приводу генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Договірними матчами займалися майже всі українські клуби

Серед ймовірних причетних до “замовних” турнірів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня.

“Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом”, — додав Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, НПУ провела вже два масштабних рейди обшуків у кримінальному провадженні за фактом проведення договірних матчів між ФК України. За попередніми даними слідства, до футбольної корупції та нечесних ігор можуть бути причетні близько 35 футбольних клубів і більше 300 осіб

Раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах. 

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