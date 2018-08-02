Розслідування "договірних матчів": ФФУ попередила про масові дискваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактами організації в Україні “договірних матчів”. Це перший прецедент за всю історію незалежності нашої країни, коли процес очищення футболу від корупції відбувається на практиці і так масштабно. Про це йдеться на порталі ФФУ, передає УНН.
“Федерація футболу в рамках своїх повноважень та компетенції сприяє роботі слідства у цьому напрямку. Усі необхідні документи та відомості, запитувані правоохоронцями, оперативно передаються до Нацполіції. Я вам більше скажу, ми зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший, бо переконані, що український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу”, — зауважив з цього приводу генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.
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Серед ймовірних причетних до “замовних” турнірів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня.
“Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом”, — додав Юрій Запісоцький.
Нагадаємо, НПУ провела вже два масштабних рейди обшуків у кримінальному провадженні за фактом проведення договірних матчів між ФК України. За попередніми даними слідства, до футбольної корупції та нечесних ігор можуть бути причетні близько 35 футбольних клубів і більше 300 осіб.
Раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах.