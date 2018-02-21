Фейгин: обвинительное заключение по делу Сущенко будет составлено в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уже в ближайшие дни будет составлено обвинительное заключение по делу украинского журналиста Романа Сущенко, который содержится под стражей в России. После утверждения в прокуратуре заключение поступит в суд. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, пишет УНН.
Адвокат сообщил, что сегодня они с его подзащитным приступят к изучению вещественных доказательств.
“Сегодня, я и мой подзащитный Роман Сущенко будем знакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу, в СУ ФСБ. Это означается, что в ближайшие дни, следствием будет составлено обвинительное заключение. Дальше оно поступит в прокуратуру и после утверждения в суд”, — сообщил Фейгин.
Напомним, Сущенко уже ознакомился с 12 томами заведенного на него дела.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Сущенко обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает.