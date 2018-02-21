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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65357 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80062 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82780 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108034 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100615 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104677 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111645 просмотра

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Фейгин: обвинительное заключение по делу Сущенко будет составлено в ближайшие дни

Фейгин: обвинительное заключение по делу Сущенко будет составлено в ближайшие дни

Киев  •  УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уже в ближайшие дни будет составлено обвинительное заключение по делу украинского журналиста Романа Сущенко, который содержится под стражей в России. После утверждения в прокуратуре заключение поступит в суд. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, пишет УНН.

Адвокат сообщил, что сегодня они с его подзащитным приступят к изучению вещественных доказательств.

“Сегодня, я и мой подзащитный Роман Сущенко будем знакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу, в СУ ФСБ. Это означается, что в ближайшие дни, следствием будет составлено обвинительное заключение. Дальше оно поступит в прокуратуру и после утверждения в суд”, — сообщил Фейгин.

Напомним, Сущенко уже ознакомился с 12 томами заведенного на него дела.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Сущенко обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает.

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