Фейгін: обвинувальний висновок у справі Сущенка буде складено в найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Вже в найближчі дні буде складено обвинувальний висновок у справі українського журналіста Романа Сущенка, який утримується під вартою в Росії. Після затвердження в прокуратурі висновок надійде в суд. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін, пише УНН.
Адвокат повідомив, що сьогодні вони з його підзахисним приступлять до вивчення речових доказів.
“Сьогодні, я і мій підзахисний Роман Сущенко будемо знайомитися з речовими доказами у кримінальній справі, в СУ ФСБ. Це означає, що в найближчі дні, слідством буде складено обвинувальний висновок. Далі він надійде в прокуратуру і після затвердження до суду”, - повідомив Фейгін.
Нагадаємо, Сущенко вже ознайомився з 12 томами заведеної на нього справи.
Раніше повідомлялося, що Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку до 30 березня 2018 року. Сущенко звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає.