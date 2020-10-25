"Ференцварош" Реброва завоевал пятую подряд победу в первенстве Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В восьмом туре чемпионата Венгрии “Ференцварош” футболистов национальной сборной Украины Игоря Харатина и Александра Зубкова дома обыграл “Уйпешт”, передает УНН.
Счет на табло зафиксировал победу “Ференцвароша” с результатом 2:0. Голами отметились Нген и Сомалиу.
Зубков вышел в стартовом составе и доиграл до 64-й минуты, а Харатин появился на поле на 78-й минуте.
Также добавим, имея в активе 16 очков, “Ференцварош” занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
Примечательно, что “Ференцварош” станет следующим соперником “Динамо” на групповой стадии Лиги чемпионов.