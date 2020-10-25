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“Ференцварош” Реброва завоював п’яту поспіль перемогу у першості Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У восьмому турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” футболістів національної збірної України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова вдома обіграв “Уйпешт”, передає УНН.

Рахунок на табло зафіксував перемогу “Ференцвароша” з результатом 2:0. Голами відзначилися Нген та Сомаліа.

Зубков вийшов у стартовому складі та дограв до 64-ї хвилини, а Харатін з’явився на полі на 78-й хвилині.

Також додамо, маючи в активі 16 очок, “Ференцварош” посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

Примітно, що “Ференцварош” стане наступним суперником “Динамо” на груповій стадії Ліги чемпіонів.

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