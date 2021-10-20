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Фемида на стороне иностранцев: Верховный Суд вынес решение по делу Журавлыны против Scania Украины

Киев • УНН

 • 21371 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу отечественного дилера "Журавлыны" к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины по возмещению более чем 123 миллионов гривен. Такое решение суд принял сегодня, 20 октября, передает корреспондент УНН.

Фемида на стороне иностранцев: Верховный Суд вынес решение по делу Журавлыны против Scania Украины

“Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 24.06.2021 года по делу оставить без изменений”, — резюмировал судья.

Речь идет о кассационном производстве по иску украинского дилера “Журавлына” к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины, которое было открыто в конце августа.

Детали дела

В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции у Scania Украина на 123 млн грн, однако шведам удалось отменить решение о выплате ими денег.

И хотя эксперты неоднократно отмечали ангажированность по этому делу как со стороны судей, так и со стороны некоторых политиков, Фемида все же вынесла решение не в пользу отечественной компании.

И это — несмотря на подробности, которые появились недавно.

Как оказалось, в свое время от посла Швеции Тобиаса Тиберга поступало письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда. Фотокопия соответствующего письма, что содержится в материалах дела, предоставил редакции УНН директор украинского дилера “Журавлына” Олег Политыло. По его мнению, дальнейшие переносы заседаний, изменение коллегии и даже выигрыш Scania Украины в апелляционном суде — все это объясняется своеобразным давлением на суд и нехваткой времени у судей для детального ознакомления с делом.

Также юристы “Журавлыны” считают, что юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном Суде.

Мол, одна из сторон не предоставила полного пакета документов, — рассказали они. После этих подробностей журналисты УНН отправили запрос для Scania Украина для того, чтобы те прокомментировали такие заявления “Журавлыны”. Ответа так и не последовало. Более того — от комментариев на эту тему представители Scania отказались и после окончания суда.

Эксперты между тем отмечают — такие компании, как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране, на территории которой они работают. Однако вопрос в другом — почему украинские инстанции, которые должны защищать отечественные компании — бездействуют.

Стоит напомнить

Конфликт между дилером и дистрибьютором начался с желания Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

Украинские Национальные Новости

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