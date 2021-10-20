Фемида на стороне иностранцев: Верховный Суд вынес решение по делу Журавлыны против Scania Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу отечественного дилера "Журавлыны" к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины по возмещению более чем 123 миллионов гривен. Такое решение суд принял сегодня, 20 октября, передает корреспондент УНН.
“Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 24.06.2021 года по делу оставить без изменений”, — резюмировал судья.
Речь идет о кассационном производстве по иску украинского дилера “Журавлына” к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины, которое было открыто в конце августа.
Детали дела
В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции у Scania Украина на 123 млн грн, однако шведам удалось отменить решение о выплате ими денег.
И хотя эксперты неоднократно отмечали ангажированность по этому делу как со стороны судей, так и со стороны некоторых политиков, Фемида все же вынесла решение не в пользу отечественной компании.
И это — несмотря на подробности, которые появились недавно.
Как оказалось, в свое время от посла Швеции Тобиаса Тиберга поступало письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда. Фотокопия соответствующего письма, что содержится в материалах дела, предоставил редакции УНН директор украинского дилера “Журавлына” Олег Политыло. По его мнению, дальнейшие переносы заседаний, изменение коллегии и даже выигрыш Scania Украины в апелляционном суде — все это объясняется своеобразным давлением на суд и нехваткой времени у судей для детального ознакомления с делом.
Также юристы “Журавлыны” считают, что юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном Суде.
Мол, одна из сторон не предоставила полного пакета документов, — рассказали они. После этих подробностей журналисты УНН отправили запрос для Scania Украина для того, чтобы те прокомментировали такие заявления “Журавлыны”. Ответа так и не последовало. Более того — от комментариев на эту тему представители Scania отказались и после окончания суда.
Эксперты между тем отмечают — такие компании, как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране, на территории которой они работают. Однако вопрос в другом — почему украинские инстанции, которые должны защищать отечественные компании — бездействуют.
Стоит напомнить
Конфликт между дилером и дистрибьютором начался с желания Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.