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Ігнорування замість захисту: екснардеп Мосійчук прокоментував справу “Журавлини” у суді зі Scania Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Українська влада замість того, щоб захищати права вітчизняних підприємців — захищає інтереси іноземних компаній і це вже стає системою. Таку думку УНН висловив громадський діяч, колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Цитата

“На жаль вже стає системою, коли українська влада замість того, щоб захищати свого підприємця, свій вітчизняний бізнес, захищати своїх платників податків — захищає так званих інвесторів. І часто густо це не інвестори в класичному розумінні як ми це хотіли б бачити, це не люди, які вкладають кошти, не компанії, які сплачують податки в Україні, а це люди, які, будемо казати просто — наживаються, роблять бізнес, ґешефт, як завгодно це можна назвати, на нашій території”, — вважає екснардеп.

Деталі

На його думку, українців досить часто шантажують так званими інвестиціями, як то свого часу робила шведська компанія Scania Україна, яка вже 9 й рік веде суди зі своїм дилером, вітчизняною компанією “Журавлина”.

За словами шведів, вони нібито потужно вкладалися в розбудову своїх дилерських і сервісних центрів. Однак директор і власник “Журавлини” Олег Політило іншої думки. За його словами, “Журавлина” за весь час співробітництва зі шведами не отримала жодного фінансування — все з власної кишені. Однак не дивлячись на це, шведський гігант почав умисне витіснення з ринку своїх дилерів. За словами Олега Політила, Scania Україна свого часу використала власне монопольне становище для того, щоб в односторонньому порядку без будь-яких правових підстав припинити співпрацю з незалежними дилерами, перенаправляючи системних клієнтів дилерів на власні підрозділи.

Під час одного з судових засідань, за словами юристів, Scania Україна використала підроблений доказ, за допомогою якого ухилялась від сплати податків. На думку Ігоря Мосійчука це є неприпустимо.

“Тут бачте, Scania Україна — гігант...Бо немає стратегії розвитку власного українського національного бізнесу, власного підприємництва і захисту інвестицій. Реальних інвестицій. А є заробляння на таких справах” — вважає Мосійчук.

Раніше саме на важливості Scania як платника податків для України неодноразово наголошувала голова парламентської ТСК із захисту прав інвесторів народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко, захищаючи та висвітлюючи виключно шведську позицію у конфлікті з українською компанією.

“Це є неприпустимо. Я б на місці НАБУ звернув на це увагу: чому чиновники захищають компанію у корпоративному конфлікті? Втручання в будь-який корпоративний конфлікт чиновників і народних депутатів є корупційним злочином, який має розслідуватися НАБУ. А коли мова ще й іде про корпоративний конфлікт, в якому з одного боку підприємство яке є платником податків в Україні — „Журавлина“, а з іншого — іноземна корпорація, яку чомусь з доброго дива називають інвестором... Бо інвестор це той хто вкладає гроші у будівництво, у відкриття підприємств. Оце є інвестор. А все інше це так, ні про що”, — резюмував Мосійчук.

Наступне судове засідання між “Scania Україна” та “Журавлина” призначене на 20 жовтня.

Однак захисників вітчизняного дилера цікавить питання компетентності юристів шведського дистриб’ютора. За їх словами, представники захисту дистриб’ютора Scania Україна, а саме — деякі юристи АО “ВБ Партнерс” та АО “KPMG Право Україна”, ймовірно, не мали права представляти цю компанію у Верховному Суді під час судового засідання.

Офіційної позиції з цього приводу Scania Україна досі не надала та не відповідає на офіційні запити.

Отож, крапку в цьому питанні має поставити Верховний Суд під час наступного засідання.

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