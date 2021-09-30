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Игнорирование вместо защиты: экс-нардеп Мосийчук прокомментировал дело "Журавлыны" в суде со Scania Украина

Игнорирование вместо защиты: экс-нардеп Мосийчук прокомментировал дело "Журавлыны" в суде со Scania Украина

Киев  •  УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинская власть вместо того, чтобы защищать права отечественных предпринимателей — защищает интересы иностранных компаний и это уже становится системой. Такое мнение УНН высказал общественный деятель, бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Цитата

“К сожалению уже становится системой, когда украинская власть вместо того, чтобы защищать своего предпринимателя, свой отечественный бизнес, защищать своих налогоплательщиков — защищает так называемых инвесторов. И часто густо это не инвесторы в классическом понимании как мы это хотели бы видеть, это не люди, которые вкладывают средства, не компании, которые платят налоги в Украине, а это люди, которые, будем говорить просто — наживаются, делают бизнес, гешефт, как угодно это можно назвать, на нашей территории”, — считает экс-нардеп.

Детали

По его мнению, украинцев достаточно часто шантажируют так называемыми инвестициями, как в свое время делала шведская компания Scania Украина, которая уже 9 и год ведет суды со своим дилером, отечественной компанией “Журавлына”.

По словам шведов, они якобы мощно вкладывались в развитие своих дилерских и сервисных центров. Однако директор и владелец “Журавлыны” Олег Политыло другого мнения. По его словам, “Журавлына” за все время сотрудничества со шведами не получила никакого финансирования — все из собственного кармана. Однако несмотря на это, шведский гигант начал умышленное вытеснение с рынка своих дилеров. По словам Олега Политыло, Scania Украина в свое время использовала собственное монопольное положение для того, чтобы в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований прекратить сотрудничество с независимыми дилерами, перенаправляя системных клиентов дилеров на собственные подразделения.

Во время одного из судебных заседаний, по словам юристов, Scania Украина использовала поддельный доказательство, с помощью которого уклонялась от уплаты налогов. По мнению Игоря Мосийчука это недопустимо.

“Здесь видите, Scania Украина — гигант... Ибо нет стратегии развития собственного украинского национального бизнеса, собственного предпринимательства и защиты инвестиций. Реальных инвестиций. А есть зарабатывания на таких делах”, — считает Мосийчук.

Ранее именно важность Scania в качестве налогоплательщика для Украины неоднократно отмечала председатель парламентской ВСК по защите прав инвесторов народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко, защищая и освещая исключительно шведскую позицию в конфликте с украинской компанией.

“Это недопустимо. Я бы на месте НАБУ обратил на это внимание: почему чиновники защищают компанию в корпоративном конфликте? Вмешательство в любой корпоративный конфликт чиновников и народных депутатов является коррупционным преступлением, которое должно расследоваться НАБУ. А когда речь еще и идет о корпоративном конфликте, в котором с одной стороны предприятие, которое является плательщиком налогов в Украине — „Журавлына“, а с другой — иностранная корпорация, которую почему-то с бухты-барахты называют инвестором... Потому инвестор это тот, кто вкладывает деньги в строительство, в открытие предприятий. Это есть инвестор. А все остальное это так, ни о чем”, — резюмировал Мосийчук.

Следующее судебное заседание между “Scania Украина” и “Журавлына” предназначено на 20 октября.

Однако защитников отечественного дилера интересует вопрос компетентности юристов шведского дистрибьютора. По их словам, представители защиты дистрибьютора Scania Украина, а именно — некоторые юристы АО “ВБ Партнерс” и АО “KPMG Право Украины”, вероятно, не имели права представлять эту компанию в Верховном суде во время судебного заседания.

Официальной позиции по этому поводу Scania Украина до сих пор не предоставила и не отвечает на официальные запросы.

Итак, точку в этом вопросе должен поставить Верховный Суд во время следующего заседания.

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