Феміда на боці іноземців: Верховний Суд виніс рішення у справі Журавлини проти Scania Україна

“Постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2021 року у справі залишити без змін”, - резюмував головуючий суддя.

Мова йде про касаційне провадження за позовом українського дилера “Журавлина” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна, яке було відкрито наприкінці серпня.

Деталі справи

Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції у Scania Україна на 123 млн грн, однак шведам вдалося скасувати рішення про виплату ними грошей.

І хоча експерти неодноразово наголошували у заангажованості щодо цієї справи як з боку суддів, так і з боку деяких політиків, Феміда все ж винесла рішення не на користь вітчизняної компанії.

І це - попри подробиці, які з’явилися нещодавно.

Як виявилося, свого часу від посла Швеції Тобіаса Тиберга надходив лист на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду. Фотокопію відповідного аркуша листа, що міститься в матеріалах справи, надав редакції УНН директор українського дилера “Журавлини” Олег Політило. На його думку, подальші перенесення засідань, зміна колегії та навіть виграш Scania Україна в апеляційному суді — все це пояснюється своєрідним тиском на суд та нестачею часу у суддів для детального ознайомлення зі справою.

Також юристи “Журавлини” вважають, що юристи Scania Україна не мали права представляти шведів у Верховному суді.



Мовляв, одна зі сторін не надала повного пакета документів, - розповіли вони. Після цих подробиць журналісти УНН відправили запит до Scania Україна для того аби ті прокоментували такі заяви “Журавлини”. Відповіді так і не було. Ба більше - від коментарів щодо цієї теми представники Scania відмовилися і після закінчення суду.

Експерти тим часом наголошують - такі компанії, як Scania Україна, лобіюють свої інтереси в кожній країні, на території якої вони працюють. Однак питання в іншому - чому українські інстанції, які мали б захищати вітчизняні компанії - бездіють.

Варто нагадати

Конфлікт між дилером та дистриб’ютором розпочався з бажання Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. З того часу між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.