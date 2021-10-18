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Лобізм іноземної компанії чи вітчизняні інтереси: Верховний Суд цієї середи може поставити крапку у справі “Журавлини” проти Scania Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Цієї середи Верховний Суд продовжить розгляд касаційного провадження вітчизняного дилера “Журавлини” до шведського дистриб’ютора Scania Україна, передає УНН.

Привід скарги - стягнення з останнього більш ніж 123 мільйони гривень через порушення умов договору роботи з дилером. Справа тягнеться вже не один рік, і тепер питання вирішують судді Верховного Суду. Це - не перша інстанція: раніше справу розглядали в апеляційному суді і, як виявилося, до голови цього суду навіть надходив лист від посла Швеції Тобіаса Тиберга.

Після чого - розгляд справи перенесли, колегія суддів - змінилася, а в подальшому - Scania Україна виграла справу в цій інстанції. На думку політичного експерта Владислава Дзівідзінського, такі компанії, як Scania Україна, лобіюють свої інтереси в кожній країні, на території якої вони працюють.

Цитата:

“Транснаціональні компанії, такі як Scania Україна, лобіюють свої інтереси в кожній країні світу і мають достатньо потужні юридичні штати і лобістів. Питання в тому, чому українська держава не захищає своїх представників вітчизняного бізнесу. Всі ті особи і профільні інститути, починаючи з профільного міністерства, зайняті політикою, а не захистом національного бізнесу. Загалом - у нас дуже складно працює вся правоохоронна система, і, на жаль, лише привертання суспільної уваги може викликати суспільний резонанс, і це змушує відповідні структури звернути увагу на той чи інший випадок”, - вважає політичний експерт.

Деталі

На його думку, інстанції, які мали б захищати вітчизняні компанії - бездіють.

“У даному випадку я можу стверджувати, що не працюють у необхідній мірі відповідні комітети, тому що я особисто не чув заяв АМКУ щодо результатів. Наскільки я розумію, Антимонопольний комітет байдуже ставиться до цієї ситуації, невідома і остаточна позиція суду. На жаль, великі гроші в наших українських судах мають перевагу над об’єктивністю, справедливістю, національними інтересами”, - підсумував Дзівідзінський.

Зауважимо

Раніше “Журавлина” звернулася до Антимонопольного комітету щодо порушення дистриб’ютором Scania Україна правил економічної конкуренції. У відповідь АМКУ прислав листа, у якому йшлося про те, що комітет не бачить ознак порушення законодавства, хоча Феміда неодноразово встановлювала цілу низку порушень з боку Антимонопольного комітету. Станом на зараз АМКУ так і не ухвалив жодного процесуального рішення щодо розгляду заяв. Питанням можливої бездіяльності АМКУ уже зацікавилися навіть у комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

За словами власника українського підприємства “Журавлина” Олега Політила, внаслідок агресивної та експансійної політики Scania Україна, дилери в Одесі та Львові припинили свою діяльність, а київський “Проскан” і сарненська “Журавлина” продовжують відстоювати свої права в судових спорах із представництвом шведського гіганта.

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