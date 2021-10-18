Лоббизм иностранной компании или отечественные интересы: Верховный Суд в эту среду может поставить точку в деле "Журавлыны" против Scania Украина

Повод жалобы - взыскание с последнего более чем 123 миллионов гривен из-за нарушения условий договора работы с дилером. Дело тянется уже не один год, и теперь вопрос решают судьи Верховного Суда. Это - не первая инстанция: раньше дело рассматривали в апелляционном суде и, как оказалось, к председателю этого суда даже поступало письмо от посла Швеции Тобиаса Тиберга.

После чего - рассмотрение дела перенесли, коллегия судей - изменилась, а в дальнейшем - Scania Украина выиграла дело в этой инстанции. По мнению политического эксперта Владислава Дзивидзинского, такие компании, как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране, на территории которой они работают.

Цитата:

"Транснациональные компании, такие как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране мира и имеют достаточно мощные юридические штаты и лоббистов. Вопрос в том, почему украинское государство не защищает своих представителей отечественного бизнеса. Все те лица и профильные институты, начиная с профильного министерства, заняты политикой, а не защитой национального бизнеса. В общем - у нас очень сложно работает вся правоохранительная система, и, к сожалению, только привлечение общественного внимания может вызвать общественный резонанс, и это заставляет соответствующие структуры обратить внимание на тот или иной случай", - считает политический эксперт.

Детали

По его мнению, инстанции, которые должны защищать отечественные компании - бездействуют.

"В данном случае я могу утверждать, что не работают в необходимой мере соответствующие комитеты, потому что я лично не слышал заявлений АМКУ о результатах. Насколько я понимаю, Антимонопольный комитет безразлично относится к этой ситуации, неизвестна и окончательная позиция суда. К сожалению, большие деньги в наших украинских судах имеют преимущество перед объективностью, справедливостью, национальными интересами", - подытожил Дзивидзинский.

Отметим

Ранее "Журавлына" обратилась в Антимонопольный комитет относительно нарушения дистрибьютором Scania Украина правил экономической конкуренции. В ответ АМКУ прислал письмо, в котором говорилось о том, что комитет не видит признаков нарушения законодательства, хотя Фемида неоднократно устанавливала целый ряд нарушений со стороны Антимонопольного комитета. По состоянию на данный момент АМКУ так и не принял ни одного процессуального решения по рассмотрению заявлений. Вопросами возможной бездеятельности АМКУ уже заинтересовались даже в комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

По словам владельца украинского предприятия "Журавлына" Олега Политыло, вследствие агрессивной и экспансионной политики Scania Украина, дилеры в Одессе и Львове прекратили свою деятельность, а киевский "Проскан и сарненская "Журавлына" продолжают отстаивать свои права в судебных спорах с представительством шведского гиганта.