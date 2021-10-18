Лоббизм иностранной компании или отечественные интересы: Верховный Суд в эту среду может поставить точку в деле "Журавлыны" против Scania Украина

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108384 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118239 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105176 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104426 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132781 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120556 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159210 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143091 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179510 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172925 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 50294 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 63101 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 35033 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 76355 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 46149 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 118238 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 132781 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301399 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268281 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253150 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 108378 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119488 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159210 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117377 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116996 просмотра
Актуальное
Лоббизм иностранной компании или отечественные интересы: Верховный Суд в эту среду может поставить точку в деле "Журавлыны" против Scania Украина

Лоббизм иностранной компании или отечественные интересы: Верховный Суд в эту среду может поставить точку в деле "Журавлыны" против Scania Украина

Киев  •  УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В эту среду Верховный Суд продолжит рассмотрение кассационного производства отечественного дилера "Журавлыны" к шведскому дистрибьютору Scania Украина, передает УНН.

Повод жалобы - взыскание с последнего более чем 123 миллионов гривен из-за нарушения условий договора работы с дилером. Дело тянется уже не один год, и теперь вопрос решают судьи Верховного Суда. Это - не первая инстанция: раньше дело рассматривали в апелляционном суде и, как оказалось, к председателю этого суда даже поступало письмо от посла Швеции Тобиаса Тиберга.

После чего - рассмотрение дела перенесли, коллегия судей - изменилась, а в дальнейшем - Scania Украина выиграла дело в этой инстанции. По мнению политического эксперта Владислава Дзивидзинского, такие компании, как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране, на территории которой они работают.

Цитата:

"Транснациональные компании, такие как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране мира и имеют достаточно мощные юридические штаты и лоббистов. Вопрос в том, почему украинское государство не защищает своих представителей отечественного бизнеса. Все те лица и профильные институты, начиная с профильного министерства, заняты политикой, а не защитой национального бизнеса. В общем - у нас очень сложно работает вся правоохранительная система, и, к сожалению, только привлечение общественного внимания может вызвать общественный резонанс, и это заставляет соответствующие структуры обратить внимание на тот или иной случай", - считает политический эксперт.

Детали

По его мнению, инстанции, которые должны защищать отечественные компании - бездействуют.

"В данном случае я могу утверждать, что не работают в необходимой мере соответствующие комитеты, потому что я лично не слышал заявлений АМКУ о результатах. Насколько я понимаю, Антимонопольный комитет безразлично относится к этой ситуации, неизвестна и окончательная позиция суда. К сожалению, большие деньги в наших украинских судах имеют преимущество перед объективностью, справедливостью, национальными интересами", - подытожил Дзивидзинский.

Отметим

Ранее "Журавлына" обратилась в Антимонопольный комитет относительно нарушения дистрибьютором Scania Украина правил экономической конкуренции. В ответ АМКУ прислал письмо, в котором говорилось о том, что комитет не видит признаков нарушения законодательства, хотя Фемида неоднократно устанавливала целый ряд нарушений со стороны Антимонопольного комитета. По состоянию на данный момент АМКУ так и не принял ни одного процессуального решения по рассмотрению заявлений. Вопросами возможной бездеятельности АМКУ уже заинтересовались даже в комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

По словам владельца украинского предприятия "Журавлына" Олега Политыло, вследствие агрессивной и экспансионной политики Scania Украина, дилеры в Одессе и Львове прекратили свою деятельность, а киевский "Проскан и сарненская "Журавлына" продолжают отстаивать свои права в судебных спорах с представительством шведского гиганта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы