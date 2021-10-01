Юристи про нові деталі у справі "Журавлина" - Scania Україна: після листа посла Швеції до голови суду змінилася колегія суддів

Ці деталі стосуються отримання листа Посольства Швеції в Україні за підписом Посла Швеції в Україні Тобіаса Тиберга на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду Хрипуну Олегу Олексійовичу з наданням копії Головуючому по справі № 918/914/19 Ткаченко Б.О, засідання, яке мало відбутись 08.12.2021р. було відкладено після чого змінилась колегія суддів. Фотокопію відповідного аркуша листа, що міститься в матеріалах справи, надав редакції УНН директор українського дилера “Журавлини” Олег Політило.

Така зміна відбувалась тричі та нарешті у квітні цього року це призвело до повної заміни колегії, її склад став повністю різним. Під час такої зміни згідно зі звітом про автоматичний розподіл справи із 54 суддів 41 суддя раптово пішли у відпустку. У зв’язку із чим Головуючого суддю було обрано поміж 13 суддів, одного учасника складу суду обрано поміж 3 суддів, а другого учасника складу суд безальтернативно із одного судді.

На думку директора і засновника “Журавлини” Олега Політило, такі зміни можуть бути пов’язані через листи Тиберга до суду.

Цитата

“Як виявилося, Посольство Швеції в України такі листи направляло і в інших судових справах щодо судових засідань між Scania Україна та „Журавлина“. Мені здається, що вони й стали наслідком впливу на суддів при прийнятті судових рішень. Наші представники, вже тоді неодноразово наполягали, на перевірці повноважень у представників відповідача. Тому встановлення повноважень представників відповідача Scania Україна було не на часі в апеляційній інстанції. Судді об’єктивно не мали змоги встановлювати обсяг повноважень, обставини справи, розглядати заявлені клопотання, оскільки швидкість із якою змінювався склад суду, була надзвичайно різкою” — вважає Політило.

Деталі

Виграш Scania Україна в апеляційному суді, на думку директора “Журавлини” якраз і пояснюється постійною зміною складу суду. Мовляв, судді не мали достатнього часу аби ознайомитися зі всією справою детально.

“На противагу суду першої інстанції, який розглядав вказану справу упродовж 6 судових засідань у сталому складі під головуванням однієї судді, в апеляційній інстанції до розгляду цієї справи було залучено 4 різні склади суду, які розглянули її сукупно за 8 судових засідань, до розгляду якої було залучено 8 суддів, при цьому колегія, яка виносила оспорювану постанову не мала у своєму складі жодного судді, який приймав участь у відкритті апеляційного провадження. Обсягу матеріалів справи в загальній кількості на час перебування в апеляційній інстанції сягали вже обсягу 25 томів, що в сукупності складає понад 6000 аркушів справи” — розповів він.

Контекст

Після того, як Scania Україна виграла в апеляційному суді, третя особа у цій справі подала касацію до Верховного Суду. Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду відкрито провадження за касаційною скаргою та вже проведено перше засідання по розгляду справи, однак зважаючи на кількість томів у справі, суд оголосив перерву у засіданні до 20 жовтня.

Питання щодо того чи мають представники захисту дистриб’ютора Scania Україна, а саме — деякі юристи АО “ВБ Партнерс” та АО “KPMG Право Україна”, право представляти цю компанію у Верховному Суді України, не маючи на це відповідних повноважень залишається відкритим.



Журналісти УНН зі свого боку очікують відповіді на офіційний запит Scania Україна для роз’яснення вищезазначених питань.