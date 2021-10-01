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Юристы о новых деталях по делу "Журавлына" - Scania Украина: после письма посла Швеции к председателю суда изменилась коллегия судей

Киев  •  УНН

 • 20574 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Правовое сообщество активно наблюдает за делом украинского дилера “Журавлыны” для Scania Украина. С целью объективности, УНН обращается к обеим сторонам, по освещению событий в этом деле. На этой неделе адвокаты “Журавлыны” рассказали новые детали рассмотрения этого дела в апелляционной инстанции Северного апелляционного хозяйственного суда.

Эти детали касаются получения письма Посольства Швеции в Украине за подписью Посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга в адрес Председателя Северного апелляционного хозяйственного суда Хрыпуну Олегу Алексеевичу с предоставлением копии Председателю по делу № 918/914/19 Ткаченко Б.О, заседание, которое должно состояться 08.12.2021г. было отложено после чего изменилась коллегия судей. Фотокопию соответствующего листа письма, содержится в материалах дела, предоставил редакции УНН директор украинского дилера “Журавлыны” Олег Политыло.

Такое изменение происходило трижды и наконец в апреле этого года это привело к полной замене коллегии, её состав стал полностью различным. Во время такого изменения согласно отчету о автоматическом распределении дела из 54 судей 41 судья внезапно ушли в отпуск. В связи с чем председательствующий судья был избран между 13 судей, один участник состава суда избран между 3 судей, а второй участник состава суда безальтернативно с одного судьи.

По мнению директора и основателя “Журавлыны” Олега Политыло, такие изменения могут быть связаны из-за писем Тиберга в суд.

Цитата

“Как оказалось, Посольство Швеции в Украине такие письма направляло и в других судебных делах касательно судебных заседаний между Scania Украина и „Журавлына“. Мне кажется, что они и стали следствием влияния на судей при принятии судебных решений. Наши представители, уже тогда неоднократно настаивали на проверке полномочий у представителей ответчика. Поэтому установление полномочий представителей ответчика Scania Украина было не в повестке в апелляционной инстанции. Судьи объективно не могли устанавливать объем полномочий, обстоятельства дела, рассматривать заявленные ходатайства, поскольку скорость с которой менялся состав суда, была чрезвычайно резкой”, — считает Политыло.

Детали

Выигрыш Scania Украина в апелляционном суде, по мнению директора “Журавлыны” как раз и объясняется постоянным изменением состава суда. Мол, судьи не имели достаточно времени, чтобы ознакомиться со всей делом детально.

“В противоположность первой инстанции, которпя рассматривала указанное дело в течение 6 судебных заседаний в постоянном составе под председательством одного судьи, в апелляционной инстанции к рассмотрению этого дела были привлечены 4 разных состава суда, рассмотрели ее совокупно за 8 судебных заседаний, к рассмотрению которых было привлечено 8 судей, при этом коллегия, которая выносила оспариваемое постановление не имела в своем составе ни одного судьи, который принимал участие в открытии апелляционного производства. Объемы материалов дела в общем количестве на время пребывания в апелляционной инстанции достигали уже объема 25 томов, в совокупности составляет более 6000 листов дела”, — рассказал он.

Контекст

После того, как Scania Украина выиграла в апелляционном суде, третье лицо в этом деле подала кассацию в Верховный Суд. Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда открыто производство по кассационной жалобе и уже проведено первое заседание по рассмотрению дела, однако учитывая количество томов в деле, суд объявил перерыв в заседании до 20 октября.

Вопрос о том имеют ли представители защиты дистрибьютора Scania Украина, а именно — некоторые юристы АО “ВБ Партнерс” и АО “KPMG Право Украины”, право представлять эту компанию в Верховном Суде Украины, не имея на это соответствующих полномочий остается открытым.

Журналисты УНН со своей стороны ожидают ответа на официальный запрос Scania Украина для разъяснения вышеупомянутых вопросов.

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