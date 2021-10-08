Дистриб'ютор Scania Україна порушував правила роботи зі своїми колишніми дилерами "Проскан" та "Журавлина" - Сергій Крикуненко

Деталі

Під час судового засідання, керівник київського дилерського центру “Проскан” Сергій Крикуненко, заявив, що Scania Україна не повинна ховатися за статус іноземного інвестора. Також у Крикуненка викликав подив той факт, що до будівлі суду приїхала вантажівка Scania. Нагадав він і весняний інцидент із розміщенням Сканією білбордів навпроти будівлі суду.

Цитата

“Я хочу сказати, що не має значення — український інвестор, як ексдилер „Журавлина“, або іноземний...Є договір і його потрібно виконувати. Scania не має права ховатися за статус інвестора, це не достойно... Я був слухачем по справі „Журавлини“, тому що ми обидва дилери, права яких порушені. Ми працюємо з 1994 року й Сканія не дозволить собі так працювати в іншій країні. Чому в Україні так можна ? Чому можна звертатися до посла Швеції, наприклад? До голови суду? Чому тут повинні бути присутні представники посольства? Це не тиск на суд? Чому свого часу були розвішані плакати? Машина (вантажівка Scania — ред.) теж зараз стоїть під судом” — заявив Крикуненко.

Нагадаємо

Обидва дилери (“Проскан” і “Журавлина” — ред.) судяться з дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна через порушення останньою умов договору.

Влітку “Проскан” відсудив у шведів понад сотню мільйонів гривень. Однак Scania Україна подала на це рішення апеляцію.

Що стосується ексдилера “Журавлини”, то судові засідання між дистриб’ютором і дилером теж ще не закінчені.

“Проскан” і “Журавлина” звинувачують шведського дистриб’ютора у маніпулятивній поведінці. Зокрема, на їх думку, представники дистриб’ютора постійно наголошують на важливості Scania як іноземного інвестора для економіки України. Ба більше, юристи “Журавлини” заявили, що свого часу від посла Швеції Тобіаса Тиберга навіть надходив лист на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду, після якого судове засідання не лише відклалося, а й змінилася колегія суддів.

Свого часу Scania Україна заручалася і підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко.

Під час судового процесу Scania навіть влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію та “обід в колі друзів однодумців” нардепам Галині Янченко та Денису Маслову. Під час вчорашнього судового засідання Scania також привезла свою вантажівку під будівлю суду, однак вільним слухачем під час засідання був лише стажист Янченко.

Наразі особисто Галина Янченко відмовляється від коментарів та заявляє, що ТСК не займає нічиїх позицій, однак у ЗМІ справу Scania Україна вже називають кейсом, який реально показує роботу ТСК.