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Дистрибьютор Scania Украина нарушал правила работы со своими бывшими дилерами "Проскан" и "Журавлына" - Сергей Крикуненко

Дистрибьютор Scania Украина нарушал правила работы со своими бывшими дилерами "Проскан" и "Журавлына" - Сергей Крикуненко

Киев  •  УНН

 • 26131 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Вчера состоялось заседание между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина и их бывшим дилером “Проскан”. Иностранная компания обжаловала в Северном апелляционном суде решение суда первой инстанции о взыскании почти 170 миллионов гривен в пользу “Проскан”. В результате в рассмотрении дела объявлен перерыв до 21 октября.

Детали

Во время судебного заседания, руководитель киевского дилерского центра “Проскан” Сергей Крикуненко, заявил, что Scania Украина не должна прятаться за статус иностранного инвестора. Также у Крикуненко вызвал удивление тот факт, что к зданию суда приехал грузовик Scania. Напомнил он и весенний инцидент с размещением Сканией билбордов напротив здания суда.

Цитата

“Я хочу сказать, что не имеет значения — украинский инвестор, как экс-дилер „Журавлына“, или иностранный... Есть договор и его нужно выполнять. Scania не имеет права прятаться за статус инвестора, это недостойно... Я был слушателем по делу „Журавлыны“, потому что мы оба дилеры, права которых нарушены. Мы работаем с 1994 года и Скания не позволит себе так работать в другой стране. Почему в Украине так можно? Почему можно обращаться к послу Швеции, например? К председателю суда? Почему здесь должны присутствовать представители посольства? Это не давление на суд? Почему в свое время были развешаны плакаты? Машина (грузовик Scania — ред.) тоже сейчас стоит под судом”, — заявил Крикуненко.

Напомним

Оба дилеры (“Проскан” и “Журавлына” — ред.) судятся с дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина из-за нарушения последней условий договора.

Летом “Проскан” отсудил у шведов более сотни миллионов гривен. Однако Scania Украина подала на это решение апелляцию.

Что касается экс-дилера “Журавлыны”, то судебные заседания между дистрибьютором и дилером тоже еще не закончены.

“Проскан” и “Журавлына” обвиняют шведского дистрибьютора в манипулятивном поведении. В частности, по их мнению, представители дистрибьютора постоянно подчеркивают важность Scania как иностранного инвестора для экономики Украины. Более того, юристы “Журавлыны” заявили, что в свое время от посла Швеции Тобиаса Тиберга даже поступал письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда, после которого судебное заседание не только отложилось, но и изменилась коллегия судей.

В свое время Scania Украина заручилась и поддержкой народных депутатов из “Слуги народа”, в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко.

Во время судебного процесса Scania даже устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” нардепам Галине Янченко и Денису Маслову. Во время вчерашнего судебного заседания Scania также привезла свой грузовик под здание суда, однако вольнослушателем во время заседания был лишь стажер Янченко.

Сейчас лично Галина Янченко отказывается от комментариев и заявляет, что ВСК не занимает ничьих позиций, однако в СМИ дело Scania Украина уже называют кейсом, который реально показывает работу ВСК.

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