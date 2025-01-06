Фейковая информация об оставленном ребенке в киевском метро: полиция опровергла сообщение

В Telegram-каналах стала распространяться информация о якобы оставленном ребенке в вагоне киевского метро. Однако она является фейковой. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

В частности, в этих сообщениях отмечалось, что в вагоне метро мужчина оставил детскую коляску с малышом, а сам ушел. Также там сообщалось, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Однако полиция Киева опровергла эти сообщения.

Информируем, что сообщений об оставленных или потерянных в метрополитене детей в полицию не поступало, и таких обращений не регистрировалось. Зато содержание распространенного сообщения похоже на рекламу, призванную увеличить количество подписчиков отдельных телеграмм-каналов - заявили в полиции.

Напомним

Ранее УНН писал, что киберпреступники рассылают украинцам фальшивые сообщения о задолженности перед «Новой почтой». Компания опровергает причастность к рассылке и предоставляет рекомендации по защите от кибератаки.

Сообщения о "задолженности" перед "Новой почтой" являются фейковыми - ЦПД СНБО