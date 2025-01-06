Фейковая информация об оставленном ребенке в киевском метро: полиция опровергла сообщение
Киев • УНН
Полиция Киева опровергла фейковые сообщения в Telegram об оставленном ребенке в вагоне метро. Никаких обращений о потерянных детях не поступало, а сообщения оказались рекламной кампанией.
В Telegram-каналах стала распространяться информация о якобы оставленном ребенке в вагоне киевского метро. Однако она является фейковой. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
В частности, в этих сообщениях отмечалось, что в вагоне метро мужчина оставил детскую коляску с малышом, а сам ушел. Также там сообщалось, что на место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Однако полиция Киева опровергла эти сообщения.
Информируем, что сообщений об оставленных или потерянных в метрополитене детей в полицию не поступало, и таких обращений не регистрировалось. Зато содержание распространенного сообщения похоже на рекламу, призванную увеличить количество подписчиков отдельных телеграмм-каналов
Напомним
Ранее УНН писал, что киберпреступники рассылают украинцам фальшивые сообщения о задолженности перед «Новой почтой». Компания опровергает причастность к рассылке и предоставляет рекомендации по защите от кибератаки.
Сообщения о "задолженности" перед "Новой почтой" являются фейковыми - ЦПД СНБО25 дек. 2024, 14:00 • 16433 просмотра