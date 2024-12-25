Сообщения о "задолженности" перед "Новой почтой" являются фейковыми - ЦПД СНБО

Сообщение пользователям о "задолженности" перед "Новой Почтой" являются фейковыми, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сообщения пользователям о "задолженности" перед "Новой Почтой" являются фейковыми. В "Новой Почте" отмечают: эти письма не имеют никакого отношения к компании. Цель мошенников - получить ваши личные данные. Надежно защищайте персональные данные и не открывайте подозрительные письма и ссылки", - отметили при этом в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Сегодня утром киберпреступники разослали украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед "Новой почтой". Обращаем ваше внимание: эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте", - отметили в "Новой почте" в Facebook.

Указано, что подразделение кибербезопасности компании уже работает над блокировкой сети серверов, с которых происходят рассылки.

"Кибербезопасность компании проанализировала активность с фишинговой рассылкой", - добавили в компании.

"Всем пользователям, которые пытались открыть вложения в этих письмах, рекомендуем следующее:

1. Установите антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполните полную проверку вашего устройства на наличие вредоносного программного обеспечения.

2. Полностью переустановите операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков", - говорится в сообщении "Новой почты".

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