Доступ к реестру "Оберіг" не втрачен: в ЦПД при РНБО спростували фейк росіян
Киев • УНН
ЦПД при СНБО опроверг дезинформацию рф о якобы заблокированной базе данных «Оберіг», из-за чего в стране якобы «хватают людей на улице без разбора». Доступ к системе сохраняется, а мобилизационные мероприятия продолжаются согласно законодательству.
Российская пропаганда распространяет дезинформацию о блокировке доступа к базам данных ТЦК в результате хакерской атаки на государственные реестры Украины. В ЦПД при СНБО сообщили, что доступ к базе "Оберіг" не потерян, а законная мобилизация продолжается в соответствии с законодательством, передает УНН.
Пропаганда рф распространяет ложь, что из-за хакерской атаки на государственные реестры Украины полностью заблокирован доступ к "базам данных ТЦК", из-за чего законная мобилизация в Украине "фактически заблокирована" и сотрудники ТЦК "хватают людей на улице без разбора". Центр верифицировал эту информацию, она абсолютно не соответствует действительности. Приложение "Резерв+" работает. Доступ к базе "Оберіг" не потерян
В Центре отметили, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Напомним
Вражеские хакеры осуществили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Как указал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, кибератаку на государственные реестры Украины осуществили хакеры, связанные с главным управлением генерального штаба вооруженных сил россии.