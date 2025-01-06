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Фейкова інформація про залишену дитину у київському метро: поліція спростувала повідомлення

Фейкова інформація про залишену дитину у київському метро: поліція спростувала повідомлення

Київ • УНН

 • 36326 перегляди

Поліція Києва спростувала фейкові повідомлення в Telegram про залишену дитину у вагоні метро. Жодних звернень про загублених дітей не надходило, а повідомлення виявилися рекламною кампанією.

У Telegram-каналах стала ширитися інформація про нібито залишену дитину у вагоні київського метро. Проте вона є фейковою.  Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у цих повідомленнях зазначалося, що у вагоні метро чоловік залишив дитячий візочок з малюком, а сам пішов геть. Також там повідомлялося, що на місце події викликали працівників поліції.

 Проте поліція Києва спростувала ці повідомлення.

Інформуємо, що повідомлень про залишених або загублених у метрополітені дітей до поліції не надходило, і таких звернень не реєструвалося. Натомість, зміст розповсюдженого повідомлення схожий на рекламу, покликану збільшити кількість підписників окремих телеграм-каналів

- заявили у поліції.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що кіберзлочинці розсилають українцям фальшиві повідомлення про заборгованість перед "Новою поштою". Компанія спростовує причетність до розсилки та надає рекомендації щодо захисту від кібератаки.

Повідомлення про "заборгованість" перед "Новою Поштою" є фейковими - ЦПД РНБО25.12.24, 16:00 • 16830 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
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