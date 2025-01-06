Фейкова інформація про залишену дитину у київському метро: поліція спростувала повідомлення
Київ • УНН
Поліція Києва спростувала фейкові повідомлення в Telegram про залишену дитину у вагоні метро. Жодних звернень про загублених дітей не надходило, а повідомлення виявилися рекламною кампанією.
У Telegram-каналах стала ширитися інформація про нібито залишену дитину у вагоні київського метро. Проте вона є фейковою. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
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Зокрема, у цих повідомленнях зазначалося, що у вагоні метро чоловік залишив дитячий візочок з малюком, а сам пішов геть. Також там повідомлялося, що на місце події викликали працівників поліції.
Проте поліція Києва спростувала ці повідомлення.
Інформуємо, що повідомлень про залишених або загублених у метрополітені дітей до поліції не надходило, і таких звернень не реєструвалося. Натомість, зміст розповсюдженого повідомлення схожий на рекламу, покликану збільшити кількість підписників окремих телеграм-каналів
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Повідомлення про "заборгованість" перед "Новою Поштою" є фейковими - ЦПД РНБО25.12.24, 16:00 • 16830 переглядiв