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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 07:01  •  13242 просмотра

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Работы по восстановлению Днепровской ГЭС, поврежденной российскими ракетными ударами, могут начаться уже в мае, сейчас идет расчистка завалов.

Работы по восстановлению поврежденной из-за российских ударов ДнепроГЭС могут начаться уже в мае. Сейчас продолжается разбор завалов после ракетных ударов россиян. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в четверг в эфире телемарафона, передает УНН

"Сейчас продолжается разбор завалов, разрушений. Это то, что враг нанес своими 20 ракетными обстрелами с начала нового года на территории Днепровской ГЭС", - рассказал Федоров. 

Также, по его словам, параллельно работают команды по двум направлениям - восстановление энергетической составляющей и восстановление логистики. 

Надеюсь, что в мае работы уже начнутся по восстановлению. Но должны понимать, что это сверхсложная конструкция, нужен сверхсложный инженерный подход для восстановления ДнепроГЭС. В наших планах - реализовать это в этом году, но огромное количество факторов может на это повлиять

 - добавил он.

Напомним 

Российские войска во время массированной атаки 22 марта нанесли удар по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Укргидроэнерго сообщало о серьезных повреждениях.

В Минэнерго этот удар рф назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

Ориентировочный ущерб от российской атаки на Днепровскую ГЭС по состоянию на 26 марта составил 140 миллионов гривен, но подсчет продолжается, поскольку продолжается оценка ущерба окружающей среде.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
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