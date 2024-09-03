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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров о строительстве подземных школ в Запорожье: есть объекты, которые готовы на примерно 40%

Федоров о строительстве подземных школ в Запорожье: есть объекты, которые готовы на примерно 40%

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 07:23  •  11251 просмотра

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В Запорожской области строят восемь подземных школ, первые из которых готовы на 40%. До конца года планируют открыть школу на 1000 учеников, что позволит 6000 детей учиться офлайн.

В Запорожской области строят восемь подземных школ. Есть первые объекты, которые находятся на самом большом этапе готовности - это примерно 40%. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Со вчерашнего дня на территории Запорожской области примерно 35 тыс. учеников будут иметь возможность доступа к офлайн образованию. Это не означает, что они ежедневно смогут ходить в школу, это означает, что какие-то классы будут ходить первые две недели, другие классы вторые две недели, потому что укрытий на всех не хватает. Поэтому сейчас мы строим уже восемь подземных школ для того, чтобы у наших детей был доступ к офлайн образованию в более качественных условиях,

- рассказал Федоров.

На вопрос на каком этапе и когда ждать первых сданных объектов, Федоров ответил: "Есть первые школы, которые сегодня находятся на самом большом этапе готовности - это примерно 40% готовности. В одной 88 школе сегодня будет залита последняя бетонная плита, которая уже верхняя плита перекрытия и мы надеемся, что до конца октября наши дети смогут уже посещать эту школу и получать полноценное образование. Тысяча детей в две смены смогут получать. Что касается других семи школ, будем делать все возможное, чтобы до конца года дети смогли приходить, посещать и получать образование в этих школах".

Федоров ранее сообщал, что в регионе реализуют программу по строительству подземных школ. До конца года планируют обустроить еще восемь заведений в укрытиях. Это позволит получать знания оффлайн более 6 тыс. учеников.

Офлайн навчання на Харківщині можливе лише у метрошколі та в одному районі області2 сентября 2024, 09:35 • 25263 просмотра

Дополнение

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине внедряют стратегию "Школа офлайн" для безопасного возвращения 300 тысяч учеников к очному обучению. План включает адаптацию для различных категорий учащихся, строительство укрытий и сохранение рабочих мест учителей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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