Офлайн обучение на Харьковщине возможно только в метрошколе и в одном районе области

На Харьковщине дети могут учиться только в одном районе и метрошколе в Харькове. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов в эфире телемарафона, передает УНН.

Во всех районах, кроме Красноградского района нашей области, это юг, запрещено офлайн-образование в любом виде. Фактически, наши дети учатся в метрошколе - это единственное исключение - сказал он в эфире национального телемарафона в понедельник. По его словам, метрополитен отвечает всем требованиям безопасности.

Напомним,

В Харьковской области органам местного самоуправления только одного района - Красноградского - разрешили самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников.