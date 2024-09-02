Офлайн обучение на Харьковщине возможно только в метрошколе и в одном районе области
Киев • УНН
На Харьковщине офлайн-обучение разрешено только в метрошколах Харькова и Красноградском районе. В других районах области офлайн-образование запрещено из-за ситуации с безопасностью.
На Харьковщине дети могут учиться только в одном районе и метрошколе в Харькове. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов в эфире телемарафона, передает УНН.
Во всех районах, кроме Красноградского района нашей области, это юг, запрещено офлайн-образование в любом виде. Фактически, наши дети учатся в метрошколе - это единственное исключение
Напомним,
В Харьковской области органам местного самоуправления только одного района - Красноградского - разрешили самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников.