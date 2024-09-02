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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Офлайн обучение на Харьковщине возможно только в метрошколе и в одном районе области

Офлайн обучение на Харьковщине возможно только в метрошколе и в одном районе области

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 09:35  •  11570 просмотра

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На Харьковщине офлайн-обучение разрешено только в метрошколах Харькова и Красноградском районе. В других районах области офлайн-образование запрещено из-за ситуации с безопасностью.

На Харьковщине дети могут учиться только в одном районе и метрошколе в Харькове. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов в эфире телемарафона, передает УНН.

Во всех районах, кроме Красноградского района нашей области, это юг, запрещено офлайн-образование в любом виде. Фактически, наши дети учатся в метрошколе - это единственное исключение

- сказал он в эфире национального телемарафона в понедельник. По его словам, метрополитен отвечает всем требованиям безопасности.

Напомним,

В Харьковской области органам местного самоуправления только одного района - Красноградского - разрешили самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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