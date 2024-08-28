На Харківщині очне навчання школярів може бути тільки в одному районі - ОВА
Київ • УНН
У Харківській області тільки Красноградському району дозволили самостійно вирішувати питання форми навчання школярів. Для очного навчання необхідні рішення педради, згода батьків та наявність укриття.
У Харківській області органам місцевого самоврядування лише одного району - Красноградського - дозволили самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Сьогодні Рада оборони Харківської області дала дозвіл органам місцевого самоврядування громадам, що не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів. Наразі під такі критерії підпадає лише Красноградський район
Як розповів Синєгубов, для очного навчання в цьому районі необхідно:
- Рішення педагогічної ради закладу освіти;
- Згода батьків здобувачів освіти;
- Наявність у школі об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.
"Таким чином, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна ухвалювати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог", - вказав голова ОВА.
Доповнення
У Харківській області минулої доби зафіксовано серію обстрілів у трьох районах. Постраждали 23 людини, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктура.