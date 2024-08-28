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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине очное обучение школьников может быть только в одном районе - ОВА

На Харьковщине очное обучение школьников может быть только в одном районе - ОВА

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 10:18  •  4609 просмотра

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В Харьковской области только Красноградскому району разрешили самостоятельно решать вопросы формы обучения школьников. Для очного обучения необходимы решение педсовета, согласие родителей и наличие укрытия.

В Харьковской области органам местного самоуправления только одного района - Красноградского - разрешили самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН

Сегодня Совет обороны Харьковской области дал разрешение органам местного самоуправления громадам, которые не находятся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников. Сейчас под такие критерии подпадает только Красноградский район

- написал Синегубов в Telegram.

Как рассказал Синегубов, для очного обучения в этом районе необходимо:

  •  Решение педагогического совета учебного заведения;
  •  Согласие родителей соискателей образования;
  •  Наличие в школе объекта фонда защитных сооружений гражданской защиты.

"Таким образом, в Красноградском районе, где не предусмотрены зоны возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований", - указал глава ОВА. 

Дополнение 

 В Харьковской области за прошедшие сутки зафиксирована серия обстрелов в трех районах. Пострадали 23 человека, один человек погиб. Повреждены дома, хозяйственные постройки и инфраструктура.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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