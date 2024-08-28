Обстріли рф Харківщини: за добу один загиблий та 23 постраждалих

У Харківській області минулої доби зафіксовано серію обстрілів у трьох районах. Постраждали 23 людини, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктура. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За даними голови ОВА, ворожі обстріли минулої доби фіксувались:

22:43 Ізюмський р-н, Донецька ТГ с. Пятигірське. Внаслідок обстрілу горіла автотехінка Постраждала 52-річна жінка.

22:05 Ізюмський р-н, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.

18:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки.

14:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Нова Козача. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

13:32 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни, Внаслідок обстрілу горіли 4 господарчі споруди та трава на площі 1га.

13:20 Харківський район, Дергачівська ТГ, сел. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

11:05 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Ч.Тишки. Внаслідок обстрілу горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобіля.

10:44 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу горіла господурча споруда. Постраждала 37-річна жінка.

10:00 Богодухівський р-н. м. Богодухів, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200м.кв.

09:35 Богодухівський р-н, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.

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