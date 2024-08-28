Обстріли рф Харківщини: за добу один загиблий та 23 постраждалих
Київ • УНН
На Харківщині зафіксовано серію обстрілів у різних районах. Постраждали щонайменше 23 людини, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктуру.
У Харківській області минулої доби зафіксовано серію обстрілів у трьох районах. Постраждали 23 людини, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктура. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За даними голови ОВА, ворожі обстріли минулої доби фіксувались:
- 22:43 Ізюмський р-н, Донецька ТГ с. Пятигірське. Внаслідок обстрілу горіла автотехінка Постраждала 52-річна жінка.
- 22:05 Ізюмський р-н, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.
- 18:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки.
- 14:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Нова Козача. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
- 13:32 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни, Внаслідок обстрілу горіли 4 господарчі споруди та трава на площі 1га.
- 13:20 Харківський район, Дергачівська ТГ, сел. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.
- 11:05 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Ч.Тишки. Внаслідок обстрілу горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобіля.
- 10:44 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу горіла господурча споруда. Постраждала 37-річна жінка.
- 10:00 Богодухівський р-н. м. Богодухів, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200м.кв.
- 09:35 Богодухівський р-н, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.
російські окупанти обстріляли Ізюм: постраждало 12 людей, серед яких 5 дітей28.08.24, 07:30 • 27666 переглядiв