В Харьковской области за прошедшие сутки зафиксирована серия обстрелов в трех районах. Пострадали 23 человека, один человек погиб. Повреждены дома, хозяйственные постройки и инфраструктура. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По данным главы ОВА, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировались:
- 22:43 Изюмский р-н, Донецкая ТГ с. Пятигорское. В результате обстрела горела автотехинка Пострадала 52-летняя женщина.
- 22:05 Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела горела крыша дома. Поврежден забор и остекление окон административного здания. Пострадали 12 человек.
- 18:30 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела пострадал мужчина 42 года.
- 14:30 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Новая Казачья. В результате обстрела повреждено частное домовладение.
- 13:32 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны, в результате обстрела горели 4 хозяйственные постройки и трава на площади 1га.
- 13:20 Харьковский район, Дергачевская ТГ, пос. Казачья Лопань. В результате обстрела разрушен дом.
- 11:05 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Ч.Тишки. В результате обстрела горели частично 7 заброшенных домов, 12 хозяйственных построек и 2 автомобиля.
- 10:44 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 37-летняя женщина.
- 10:00 Богодуховский р-н. г. Богодухов. Богодухов, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 200м.кв.
- 09:35 Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате обстрела по объекту инфраструктуры пострадали 8 человек. Погиб 72-летний мужчина.
російські окупанти обстріляли Ізюм: постраждало 12 людей, серед яких 5 дітей28 августа 2024, 04:30 • 23489 просмотров