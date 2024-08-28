российские оккупанты обстреляли Изюм: пострадали 12 человек, среди которых 5 детей
Киев • УНН
Захватчики обстреляли Изюм в Харьковской области, используя РСЗО "Торнадо". Пострадало 12 человек, включая 5 детей, повреждены жилые дома и хлебопекарное предприятие.
Армия агрессора обстреляла Харьковскую область. Пострадали 12 человек, из них 5 детей. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Харьковской области около 22:00 россияне нанесли удар по городу Изюм.
По предварительной информации, для атаки была использована дальнобойная реактивная система залпового огня "Торнадо".
В результате обстрела были повреждены жилые дома и хлебопекарное предприятие.
Кроме того, пострадали 12 человек, где один человек был госпитализирован, два получили легкие ранения, а еще двое - порезы конечностей, среди которых 13-летний ребенок. Еще семь человек, включая четырех детей в возрасте 3, 5, 8 и 16 лет, испытали острую реакцию на стресс.
Правоохранители продолжают фиксировать последствия этого преступления и проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
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