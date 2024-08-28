российские оккупанты обстреляли Изюм: пострадали 12 человек, среди которых 5 детей

Армия агрессора обстреляла Харьковскую область. Пострадали 12 человек, из них 5 детей. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Харьковской области около 22:00 россияне нанесли удар по городу Изюм.

По предварительной информации, для атаки была использована дальнобойная реактивная система залпового огня "Торнадо".

В результате обстрела были повреждены жилые дома и хлебопекарное предприятие.

Кроме того, пострадали 12 человек, где один человек был госпитализирован, два получили легкие ранения, а еще двое - порезы конечностей, среди которых 13-летний ребенок. Еще семь человек, включая четырех детей в возрасте 3, 5, 8 и 16 лет, испытали острую реакцию на стресс.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия этого преступления и проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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