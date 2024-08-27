Благодаря операции в курской области рф, в частности остановлена оккупация Харьковщины. Украина имела информацию о создании буферных зон на Харьковщине, а затем на севере.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

На вопрос, почему при сложных обстоятельствах в Донецкой области он решил провести операцию в курской области вместо того, чтобы усилить восточное направление, Зеленский ответил:

Не понимают люди некоторые и не знают и хорошо, иначе у нас ничего не получилось бы на Курщине. Поэтому очень важно, что узкий круг людей знал об этой операции и поэтому в операции есть успех. Безусловно есть цели, которые я могу сказать и есть цели очень важные о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферных зон на Харьковщине, а затем на севере - сказал он.

Президент отметил, что не было известно конкретики, но было понимание, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах врага.

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То, что мы получали от нашей разведки и кстати от разведок партнеров, что касается движения военных РФ, как это может быть. Последовательность, желание этих как они называли в кремле буферных зон нам была не известна, но мы понимали, что это может быть. Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины, Черниговщины. Мало того разбила большое количество войск. Разбита серьезная группировка, большое количество войск - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что Донетчины - это стратегическая цель России.

Сегодня передвижение после курской операции с Харьковщины и Запорожского направления уже по факту произошло. Будет ли дальше, зависит от нас, сколько мы будем успешно продолжать курскую операцию. А то, что они пока не забирают войска из Донецкой области - это понятно, там самые подготовленные их войска и это их стратегическое направление - сказал Зеленский.

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Дополнение

Зеленский в сентябре представит Байдену «план победы Украины». Курщина лишь его частьТакже он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.