Зеленський про результат операції на Курщині: окупація Харківщини зупинена

Завдяки операції в курській області рф, зокрема зупинено окупацію Харківщини. Україна мала інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

На запитання, чому за складних обставин в Донецькій області він вирішив провести операцію в курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок, Зеленський відповів:

Не розуміють люди деякі й не знають й добре, інакше у нас нічого не вийшло б на Курщині. Тому дуже важливо, що вузьке коло людей знало про цю операцію і тому в операції є успіх. Безумовно є цілі, які я можу сказати і є цілі дуже важливі про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі

Президент зазначив, що не було відомо конкретики, але було розуміння, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах ворога.

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Те, що ми отримували від нашої розвідки і до речі від розвідок партнерів, що стосується руху війсь рф, як це може бути. Послідовність, бажання цих як вони називали в кремлі буферних зон нам була не відома, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини, Чернігівщини. Мало того розбила велику кількість військ. Розбито серйозне угруповання, велику кількість військ

Окрім того, Зеленський наголосив, що Донеччини - це стратегічна ціль росії.

Сьогодні пересування після курської операції з Харківщини та Запорізького напрямку вже по факту відбулося. Чи буде далі, залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати курську операцію. А те, що вони поки що не забирають війська з Донеччини - це зрозуміло, там найпідготовленіші їх війська й це їх стратегічний напрямок