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Зеленський про результат операції на Курщині: окупація Харківщини зупинена

Зеленський про результат операції на Курщині: окупація Харківщини зупинена

Київ • УНН

 • 26870 перегляди

Президент Зеленський заявив, що операція в Курській області РФ зупинила окупацію Харківщини. Він також зазначив, що операція розбила велику кількість російських військ та запобігла створенню "буферних зон" на півночі України.

Завдяки операції в курській області рф, зокрема зупинено окупацію Харківщини. Україна мала  інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський  під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

На запитання, чому за складних обставин в Донецькій області він  вирішив  провести операцію в курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок, Зеленський відповів:

Не розуміють люди деякі й не знають й добре, інакше у нас нічого не вийшло б на Курщині. Тому дуже важливо, що вузьке коло людей знало про цю операцію і тому в операції є успіх. Безумовно є цілі, які я можу сказати і є цілі дуже важливі про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі

- сказав він.

Президент зазначив, що не було відомо конкретики, але було розуміння,  що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах ворога.

Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області24.08.24, 15:46 • 26876 переглядiв

Те, що ми отримували від нашої розвідки і до речі від розвідок партнерів, що стосується руху війсь рф, як це може бути. Послідовність, бажання цих як вони називали в кремлі буферних зон нам була не відома, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини, Чернігівщини. Мало того розбила велику кількість військ. Розбито серйозне угруповання, велику кількість військ

- розповів Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Донеччини - це стратегічна ціль росії. 

Сьогодні пересування після курської операції з Харківщини та Запорізького напрямку вже по факту відбулося. Чи буде далі, залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати курську операцію. А те, що вони поки що не забирають війська з Донеччини - це зрозуміло, там найпідготовленіші їх війська й це їх стратегічний напрямок

- сказав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що прорив на Курщині – частина великої військово-політичної операції

Доповнення

Зеленський у вересні представить Байдену "план перемоги  України". Курщина лише його частина.Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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