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російські окупанти обстріляли Ізюм: постраждало 12 людей, серед яких 5 дітей

Київ • УНН

 • 27666 перегляди

Загарбники обстріляли Ізюм у Харківській області, використовуючи РСЗВ "Торнадо". Постраждало 12 людей, включаючи 5 дітей, пошкоджено житлові будинки та хлібопекарське підприємство.

Армія агресора обстріляла Харківщину. Постраждали 12 людей, з них 5 дітей. Про це повідомляє голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

У Харківській області близько 22:00 росіяни завдали удару по місту Ізюм.

За попередньою інформацією, для атаки було використано далекобійну реактивну систему залпового вогню "Торнадо".

У результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки та хлібопекарське підприємство.

Крім того, постраждало 12 людей, де одну особу було госпіталізовано, дві отримали легкі поранення, а ще двоє — порізи кінцівок, серед яких 13-річна дитина. Ще сім осіб, включно з чотирма дітьми віком 3, 5, 8 і 16 років, зазнали гострої реакції на стрес.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки цього злочину та проводять розслідування для встановлення всіх обставин події.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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