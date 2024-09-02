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Офлайн навчання на Харківщині можливе лише у метрошколі та в одному районі області

Офлайн навчання на Харківщині можливе лише у метрошколі та в одному районі області

Київ • УНН

 • 26176 перегляди

На Харківщині офлайн-навчання дозволено тільки в метрошколах Харкова та Красноградському районі. В інших районах області офлайн-освіта заборонена через безпекову ситуацію.

На Харківщині діти можуть навчатись лише в одному районі та метрошколі в Харкові. Про це розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов в ефірі телемарафону, передає УНН.

У всіх районах, крім Красноградського району нашої області, це південь, заборонена офлайн-освіта в будь-якому вигляді. Фактично, наші діти навчаються у метрошколі – це єдине виключення

- сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.За його словами, метрополітен відповідає всім вимогам безпеки.

Нагадаємо

У Харківській області органам місцевого самоврядування лише одного району - Красноградського - дозволили самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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