Офлайн навчання на Харківщині можливе лише у метрошколі та в одному районі області
Київ • УНН
На Харківщині офлайн-навчання дозволено тільки в метрошколах Харкова та Красноградському районі. В інших районах області офлайн-освіта заборонена через безпекову ситуацію.
На Харківщині діти можуть навчатись лише в одному районі та метрошколі в Харкові. Про це розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов в ефірі телемарафону, передає УНН.
У всіх районах, крім Красноградського району нашої області, це південь, заборонена офлайн-освіта в будь-якому вигляді. Фактично, наші діти навчаються у метрошколі – це єдине виключення
Нагадаємо
У Харківській області органам місцевого самоврядування лише одного району - Красноградського - дозволили самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів.