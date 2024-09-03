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Федоров про будівництво підземних шкіл на Запоріжжі: є об’єкти, які готові на приблизно 40%

Київ • УНН

 • 18712 перегляди

В Запорізькій області будують вісім підземних шкіл, перші з яких готові на 40%. До кінця року планують відкрити школу на 1000 учнів, що дозволить 6000 дітей навчатися офлайн.

В Запорізькій області будують вісім підземних шкіл. Є перші об’єкти, які знаходяться на найбільшому етапі готовності – це приблизно 40%. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З вчорашнього дня на території Запорізької області приблизно 35 тис. учнів будуть мати змогу доступу до офлайн освіти. Це не означає, що вони щодня зможуть ходити до школи, це означає, що якісь класи будуть ходити перші два тижні, інші класи другі два тижні, тому що укриттів на всіх не вистачає. Через це наразі ми будуємо вже вісім підземних шкіл для того, щоб в наших дітей був доступ до офлайн освіти в більш якісних умовах,

- розповів Федоров.

На запитання на якому етапі і коли чекати перших зданих об’єктів, Федоров відповів: "Є перші школи, які сьогодні знаходяться на найбільшому етапі готовності – це приблизно 40% готовності. В одній 88 школі сьогодні буде залита остання бетонна плита, яка вже верхня плита перекриття і ми сподіваємося, що до кінця жовтня наші діти зможуть вже відвідувати цю школу й здобувати повноцінну освіту. Тисяча дітей у дві зміни зможуть здобувати. Щодо інших сімох шкіл, будемо робити все можливе, щоб до кінця року діти змогли приходити, відвідувати та отримувати освіту в цих школах".

Федоров раніше повідомляв, що у регіоні реалізують програму з будівництва підземних шкіл. До кінця року планують облаштувати ще вісім закладів в укриттях. Це дасть змогу здобувати знання офлайн понад 6 тис. учнів.

Офлайн навчання на Харківщині можливе лише у метрошколі та в одному районі області02.09.24, 12:35 • 26176 переглядiв

Доповнення

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні впроваджують стратегію "Школа офлайн" для безпечного повернення 300 тисяч учнів до очного навчання. План включає адаптацію для різних категорій учнів, будівництво укриттів та збереження робочих місць вчителів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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