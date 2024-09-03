Федоров про будівництво підземних шкіл на Запоріжжі: є об’єкти, які готові на приблизно 40%

В Запорізькій області будують вісім підземних шкіл. Є перші об’єкти, які знаходяться на найбільшому етапі готовності – це приблизно 40%. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З вчорашнього дня на території Запорізької області приблизно 35 тис. учнів будуть мати змогу доступу до офлайн освіти. Це не означає, що вони щодня зможуть ходити до школи, це означає, що якісь класи будуть ходити перші два тижні, інші класи другі два тижні, тому що укриттів на всіх не вистачає. Через це наразі ми будуємо вже вісім підземних шкіл для того, щоб в наших дітей був доступ до офлайн освіти в більш якісних умовах,