Федерация легкой атлетики временно запретила изменение спортивного гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно запретила спортсменам менять спортивное гражданство. Соответствующее решение было принято на Совете IAAF, сообщается в пресс-релизе организации, передает УНН.
"Стало понятно, что постоянные изменения спортивного гражданства, особенно легкоатлетами из Африки, являются абсолютно неприемлемыми. Этому должен быть положен конец ", - подчеркнул президент IAAF Себастьян Коу.
Отмечается, что новое правило не коснется заявок 15 спортсменов о переходе, которые уже рассматриваются в IAAF.