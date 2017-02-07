Федерация легкой атлетики временно запретила изменение спортивного гражданства

"Стало понятно, что постоянные изменения спортивного гражданства, особенно легкоатлетами из Африки, являются абсолютно неприемлемыми. Этому должен быть положен конец ", - подчеркнул президент IAAF Себастьян Коу.

Отмечается, что новое правило не коснется заявок 15 спортсменов о переходе, которые уже рассматриваются в IAAF.