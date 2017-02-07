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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Федерація легкої атлетики тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тимчасово заборонила спортсменам міняти спортивне громадянство. Відповідне рішення було прийнято на Раді IAAF, повідомляється в прес-релізі організації, передає УНН.

Федерація легкої атлетики тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства

“Стало зрозуміло, що постійні зміни спортивного громадянства, особливо легкоатлетами з Африки, є абсолютно неприйнятними. Цьому має бути покладено край”, — наголосив президент IAAF Себастьян Коу.

Зазначається, що нове правило не торкнеться заявок 15 спортсменів про перехід, які вже розглядаються в IAAF.

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