ФГИУ провел аукцион и заявил о новом рекорде: рост стоимости продажи более чем в 7 тыс. раз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Более 6 млн грн должны поступить в бюджет от аукционов по продаже государственного имущества, произошедшие сегодня, 29 июля. Как сообщили в Фонде госимущества, сегодня снова установили рекорд - это рост стоимости продажи более чем в 7 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на страницу ФГИУ в Facebook.
Так, удалось найти новых инвесторов для нескольких объектов недвижимости, в том числе:
- Здание управления статистики в Ровенской области. На объект претендовало 36 предпринимателей, а его стоимость выросла в 7085 раз - с 494 грн до 3,5 млн грн;
- Внутризаводские железнодорожные пути в Херсонской области. На объект претендовало 2 предпринимателя, а его стоимость выросла в 2 раза - с 1,2 млн грн до 2,4 млн грн;
- нежилые здания (гаражи) в Луганской области. За объект боролись 4 участника, а его стоимость выросла в 5 раз - с 17 тыс. грн до 85 тыс. грн.
Ранее УНН писал, что малая приватизация принесла с начала года более 470 млн грн.