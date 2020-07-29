ФГИУ провел аукцион и заявил о новом рекорде: рост стоимости продажи более чем в 7 тыс. раз

КИЕВ. 29 июля. УНН. Более 6 млн грн должны поступить в бюджет от аукционов по продаже государственного имущества, произошедшие сегодня, 29 июля. Как сообщили в Фонде госимущества, сегодня снова установили рекорд - это рост стоимости продажи более чем в 7 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на страницу ФГИУ в Facebook.