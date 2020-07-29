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19 березня, 18:42 • 43160 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 93065 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 98317 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115210 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 121760 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118765 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154220 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125063 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124764 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123900 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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ФДМУ провів аукціон і заявив про новий рекорд: зростання вартості продажу більше ніж у 7 тис. разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Понад 6 млн грн повинні надійти до бюджету від аукціонів з продажу державного майна, що відбулися сьогодні, 29 липня. Як повідомили у Фонді держмайна, сьогодні знову встановили рекорд - це зростання вартості продажу більше ніж у 7 тис. разів, передає УНН із посиланням на сторінку ФДМУ у Facebook.

Так, вдалось знайти нових інвесторів для декількох об'єктів нерухомості, зокрема:

- Будівля управління статистики на Рівненщині. На об'єкт претендувало 36 підприємців, а його вартість зросла у 7085 разів – з 494 грн до 3,5 млн грн;

- Внутрішньозаводські залізничні колії на Херсонщині. На об'єкт претендувало 2 підприємці, а його вартість зросла у 2 рази – з 1,2 млн грн до 2,4 млн грн;

- Нежитлові будівлі (гаражі) на Луганщині. За об'єкт боролися 4 учасники, а його вартість зросла у 5 разів – з 17 тис. грн до 85 тис. грн.

Раніше УНН писав, що мала приватизація принесла від початку року понад 470 млн грн.

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