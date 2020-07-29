ФДМУ провів аукціон і заявив про новий рекорд: зростання вартості продажу більше ніж у 7 тис. разів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Понад 6 млн грн повинні надійти до бюджету від аукціонів з продажу державного майна, що відбулися сьогодні, 29 липня. Як повідомили у Фонді держмайна, сьогодні знову встановили рекорд - це зростання вартості продажу більше ніж у 7 тис. разів, передає УНН із посиланням на сторінку ФДМУ у Facebook.
Так, вдалось знайти нових інвесторів для декількох об'єктів нерухомості, зокрема:
- Будівля управління статистики на Рівненщині. На об'єкт претендувало 36 підприємців, а його вартість зросла у 7085 разів – з 494 грн до 3,5 млн грн;
- Внутрішньозаводські залізничні колії на Херсонщині. На об'єкт претендувало 2 підприємці, а його вартість зросла у 2 рази – з 1,2 млн грн до 2,4 млн грн;
- Нежитлові будівлі (гаражі) на Луганщині. За об'єкт боролися 4 учасники, а його вартість зросла у 5 разів – з 17 тис. грн до 85 тис. грн.
Раніше УНН писав, що мала приватизація принесла від початку року понад 470 млн грн.