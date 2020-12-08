ФБУ приостановит все баскетбольные чемпионаты страны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине будут приостановлены все баскетбольные первенства на срок не более двух недель. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
В связи с отсутствием финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства, департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов по 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.
Также было принято решение провести матчи 1/4, 1/2 и финала Кубка Украины в формате “Финала восьми” в течение трех игровых дней.
Добавим, лидерами Суперлиги среди мужских команд сейчас является “Киев-Баскет” — 9 побед и “Днепр” — 9 побед при 1 поражении.