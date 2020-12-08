ФБУ призупинить усі баскетбольні чемпіонати країни

У зв’язку з відсутністю фінансування баскетбольних заходів з боку держави, департамент організації та проведень змагань ФБУ прийняв рішення призупинити проведення всіх чемпіонатів з 23 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року.

Також було прийнято рішення провести матчі 1/4, 1/2 та фіналу Кубка України у форматі “Фіналу восьми” протягом трьох ігрових днів.

Додамо, лідерами Суперліги серед чоловічих команд наразі є “Київ-Баскет” — 9 перемог і “Дніпро” — 9 перемог при 1 поразці.