ФБР за неделю до выборов в США обнародовало отчет по делу Б.Клинтона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Федеральное бюро расследований США неожиданно опубликовало 129-страничный отчет, посвященный неоднозначному решению Билла Клинтона, который занимал на тот момент должность американского президента, помиловать предпринимателя, основателя крупной трейдинговой компании Марка Рича, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Президентское помилование было подписано 20 января 2001 года - в последний день пребывания Б.Клинтона в статусе главы государства. Расследование ФБР официально закрыли в 2005 году, однако документы появились в интернете всего за неделю до президентских выборов 8 ноября, в которых жена бывшего американского лидера Хиллари Клинтон берет участвие в качестве кандидата от Демократической партии.
Миллиардер Марк Рич основал сырьевую компанию Glencore. В США ему были предъявлены федеральные обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконных нефтяных сделках в обход эмбарго с Тегераном во время захвата американских заложников в Иране в период с ноября 1979-го по январь 1981 года. На момент предъявления обвинений магнат находился в Швейцарии и больше не возвращался в США. Решение о президентской амнистии вызвало в обществе волну критики, поскольку экс-супруга Рича - Дениз - до этого перечислила большие пожертвования в фонд Клинтонов и на нужды Демократической партии.
В ФБР утверждают, что документы были размещены вскоре после того, как завершилась их обработка. На запросы ряда СМИ прокомментировать, почему для публикации был выбран временной промежуток непосредственно перед президентскими выборами в США, в Федеральном бюро расследований отвечать не стали.