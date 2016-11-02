ФБР за неделю до выборов в США обнародовало отчет по делу Б.Клинтона

Президентское помилование было подписано 20 января 2001 года - в последний день пребывания Б.Клинтона в статусе главы государства. Расследование ФБР официально закрыли в 2005 году, однако документы появились в интернете всего за неделю до президентских выборов 8 ноября, в которых жена бывшего американского лидера Хиллари Клинтон берет участвие в качестве кандидата от Демократической партии.

Миллиардер Марк Рич основал сырьевую компанию Glencore. В США ему были предъявлены федеральные обвинения в уклонении от уплаты налогов и незаконных нефтяных сделках в обход эмбарго с Тегераном во время захвата американских заложников в Иране в период с ноября 1979-го по январь 1981 года. На момент предъявления обвинений магнат находился в Швейцарии и больше не возвращался в США. Решение о президентской амнистии вызвало в обществе волну критики, поскольку экс-супруга Рича - Дениз - до этого перечислила большие пожертвования в фонд Клинтонов и на нужды Демократической партии.

В ФБР утверждают, что документы были размещены вскоре после того, как завершилась их обработка. На запросы ряда СМИ прокомментировать, почему для публикации был выбран временной промежуток непосредственно перед президентскими выборами в США, в Федеральном бюро расследований отвечать не стали.